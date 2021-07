Al via Italia Polo Challenge Baylandi Cup Porto Cervo 2021

Arzachena ha tenuto a battesimo il primo atto ufficiale di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021.

Precedute dalla Banda Musicale della Brigata Sassari, le quattro squadre che partecipano al torneo – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – stamattina hanno infatti sfilato nel centro storico lungo Corso Garibaldi per poi fermarsi in Piazza Risorgimento.





Ad accogliere i giocatori, il Sindaco Roberto Ragnedda, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo Cristina Usai, l’Assessore allo Sport Valentina Geromino, e molti curiosi, non solo abitanti ad Arzachena ma anche tanti turisti in vacanza nella cittadina gallurese.



Presenti anche Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Maria Grazia Cecchini consigliere FISE ed Alessandro Giachetti Responsabile del Dipartimento Polo FISE.

La presentazione delle squadre è stata poi replicata nel tardo pomeriggio a Porto Cervo con cornice la suggestiva e frequentatissima Piazzetta.

Oggi sono stati anche sorteggiati gli abbinamenti dei match dell’atteso torneo internazionale giocato con la spettacolare formula dell’Arena Polo e che sarà trasmesso in live streaming CLICCA QUI.

Primi a scendere in campo alle ore 20:00 di domani, giovedì, saranno i polo team PETRA BIANCA contro BATTISTONI.

Alle 21:00 seguirà il secondo match tra SEA EARTH SKY e U.S. POLO ASSN.. Avvicendamento di giocatori per quest’ultimo polo team che schiera ora tre argentini Diego White, Patricio Rattagan e Saul Sacca oltre al giovane romano Alexander Aggravi.

Nel frattempo tutto è pronto al Villaggio Hospitality allestito nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori che per tre serate sarà uno dei centri di attrazione delle serate in Costa Smeralda.

ATTENTI A QUESTI DUE…

L’handicap indica la caratura dei giocatori di polo: quello di Francisco Bensadon è di 7 gol e fa dell’argentino il partecipante di maggior valore nella terza tappa 2021 di Italia Polo Challenge, la Baylandi Cup di Porto Cervo in programma da domani a sabato.

“Non ero mai stato in Sardegna: è un’isola bellissima, davvero incredibile per quanto è particolare. Sono proprio contento di aver sfruttato questa possibilità. e di tornare a disputare un torneo in Italia: è buono, il livello dei vostri giocatori”.

Quarantasette anni (“Da quanti gioco a polo? Da quarantasei… “), Bensadon abitualmente vive nella Pampa, dove alleva cavalli da polo, e spesso gioca negli Stati Uniti. In questo periodo tuttavia s’è stabilito nel circolo toscano Villa a Sesta: “È un impianto favoloso, come ce ne sono pochi: grandi spazi, grandi campi di gioco, è bellissimo”.

L’argentino andrà in campo con il Sea Earth Sky Polo Team e avrà come compagni di squadra Francesco Scardaccione e Therance Cusmano.

Anche Diego White, 6 gol di handicap, è uno dei giocatori più attesi del torneo. Sarà lui il nome di riferimento nel terzetto che andrà in campo per lo U.S. Polo Assn. Polo Team, completato nella partita di esordio dagli altri argentini Patricio Rattagan e Saul Sacca, con il giovane Alexander Aggravi che invece troverà posto nelle due successive.

“Sono molto contento di tornare a giocare in Sardegna: c’ero stato in occasione dell’ultimo torneo che s’era disputato da queste parti undici anni fa”, ricorda l’argentino, che nella trasferta è accompagnato dalla famiglia: a turno, oggi ha portato con sé a cavallo i due figli durante la sfilata di presentazione delle squadre nel centro di Arzachena. Nel periodo White sta giocando più che altro in patria e in Nigeria. “La mia attività extrasportiva è il commercio di cavalli e di base da anni sono appunto in Africa, ecco spiegata la Nigeria…”.

I QUATTRO POLO TEAM DEL TORNEO

BATTISTONI POLO TEAM

Stefano Giansanti (ITA) hp 0

Alexander Hauptmann (GER) hp 2

Joaquin Maiquez (ARG) hp 6





U.S. POLO ASSN. POLO TEAM

Diego White (ARG) hp 6

Patricio Rattagan (ARG) hp 4

Saul Sacca (ARG) hp 0

Alexander Aggravi (ITA) hp 0





SEA EARTH SKY POLO TEAM

Francesco Scardaccione (ITA) hp 0

Therence Cusmano (ITA) hp 1

Francisco Bensadon (ARG) hp 7





PETRA BIANCA POLO TEAM

Riccardo Paganelli (GBR) hp 0

Bautista Fanelli (ARG) hp 3

Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5

PROGRAMMA GARE & EVENTI

Giovedì 22 luglio

Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 – match #1

Ore 21:00 – match #2



Venerdì 23 luglio

Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 – semifinale vincente match #1 contro perdente match #2

Ore 21:00 – semifinale vincente match #2 contro perdente match #1

Ore 21:00 – Gala Dinner (su prenotazione)



Sabato 24 luglio

Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 – finale terzo e quarto posto

Ore 21:00 – finale primo e secondo posto

Segue – Premiazione

L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.

Per acquisto voucher e prenotazioni: info@italiapolochallenge.it