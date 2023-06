Lotito:”la Lazio si è collocata indiscutibilmente tra le “big”, grazie ad un Campionato giocato sempre a testa alta”.

Siamo arrivati al termine di una stagione che non ho difficoltà a definire straordinaria e che ci ha meritatamente portato alla partecipazione alla prossima Champions League.

Alla fine di un campionato ricco di prestazioni esaltanti e di grandi vittorie, la squadra si è piazzata al secondo posto, dopo il Napoli Campione d’Italia: una posizione pienamente meritata, che abbiamo raggiunto con una fortissima determinazione e con tutte le nostre forze, attraverso un grande lavoro di squadra di giocatori, staff e dirigenti e con il pieno merito della guida tecnica di Maurizio Sarri”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito nel suo editoriale per il prossimo numero di Lazio Style Magazine, disponibile prossimamente on line su app e su sslazio.it. “La Lazio si è collocata indiscutibilmente tra le “big”, grazie ad un Campionato giocato sempre a testa alta. Durante la stagione sportiva, la squadra è riuscita a ‘mettere in fila’ almeno una volta tutte le grandi squadre, che potevano contare peraltro su altri budget di partenza rispetto al nostro”, aggiunge.