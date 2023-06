Italia U19 Europei di categoria. La lista dei convocati

Lunedi’ 3 luglio a Malta la Nazionale Under 19 fara’ il suo esordio contro i padroni di casa nella fase a gironi dell’Europeo di categoria.

Il raduno si terra’ a Coverciano a partire da lunedi’ 26 per poi terminare il 29 giugno, giorno in cui, dopo la necessaria cernita, sara’ resa nota la lista dei 20 convocati per le fasi finali dell’Europeo. La partenza per Malta e’ prevista il giorno dopo, venerdi’ 30 luglio.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Malta (si gioca lunedi’ 3 luglio alle 21), Portogallo (giovedi’ 6 luglio alle 18) e Polonia (domenica 9 luglio alle 18): le tre gare si disputano al National Stadium di Ta’ Qali. L’altro girone, il gruppo B, e’ formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna. Le prime due dei gironi si qualificano direttamente alle semifinali in programma giovedi’ 13 luglio; la finale si gioca domenica 16 luglio.

Ecco i convocati da Alberto Bollini:

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone); Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna); Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolo’ Pisilli (Roma); Attaccanti: Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolo’ Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).