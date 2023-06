Edin Dzeko saluta la Roma e vola verso la Turchi. L’attaccante indosserà la maglia del Fenerbache.

Il bomber bosniaco ha trovato l’accordo con il club di Istanbul, la firma dopo le visite mediche. Ad annunciare l’arrivo dell’ormai ex nerazzurro è stato lo stesso Fenerbache: “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento. Successivamente verrà presentato al nostro pubblico”.