Calcio Europeo Under 21. Esordo difficile per l’Italia. La lista dei convocati dal ct Nicolato

Fischio d’inizio della 24esima edizione dell’Europeo Under 21, di scena in Romania e Georgia. Sipario sabato 8 luglio. Terminati i primi 4 match: Georgia-Portogallo è finita 2-0, Belgio-Olanda è terminata a reti bianche, Ucraina-Croazia 2-0, Romania-Spagna con un rotondo 0-3 per gli iberici.

Cinque le città prescelte dove si disputeranno le partite del torneo: in Romania, Bucarest e Cluj-Napoca, Tbilisi, Batumi e Kutaisi per la Georgia.

Sedici le Nazionali in campo, divise in 4 gironi: l’Italia di mister Nicolato è nel gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia. Passano ai quarti le prime due squadre di ogni gruppo. In palio ilpass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Detentrice del trofeo è la Germania, vittoriosa nell’edizione disputata in Ungheria e Slovenia, l’Italia portò a casa il successo nel 2004. Finale programmata sabato 8 luglio a Batumi.

Italia Under 21, calcio

Ufficiale la lista dei convocati che il Ct Nicolato porterà agli Europei di categoria. Tra i 23 c’è anche Gnonto, impegnato con la Nazionale di Mancini, ma che si aggregherà al gruppo il 19 giugno, Sandro Tonali sarà il capitano degli azzurrini.

PORTIERI:

ELIA CAPRILE (Bari)

(Bari) MARCO CARNESECCHI (Cremonese)

(Cremonese) STEFANO TURATI (Frosinone)

DIFENSORI:

RAOUL BELLANOVA (Inter)

(Inter) ANDREA CAMBIASO (Bologna)

(Bologna) GIORGIO CITTADINI (Modena)

(Modena) MATTEO LOVATO (Salernitana)

(Salernitana) CALEB OKOLI (Atalanta)

(Atalanta) FABIANO PARISI (Empoli)

(Empoli) LORENZO PIROLA (Salernitana)

(Salernitana) GIORGIO SCALVINI (Atalanta)

(Atalanta) DESTINY UDOGIE (Udinese)

CENTROCAMPISTI:

EDOARDO BOVE (Roma)

(Roma) SALVATORE ESPOSITO (Spezia)

(Spezia) FABIO MIRETTI (Juventus)

(Juventus) SAMUELE RICCI (Torino)

(Torino) NICOLO’ ROVELLA (Monza)

(Monza) SANDRO TONALI (Milan)

ATTACCANTI:

NICOLO’ CAMBIAGHI (Empoli)

(Empoli) MATTEO CANCELLIERI (Lazio)

(Lazio) LORENZO COLOMBO (Lecce)

(Lecce) WILFRIED GNONTO (Leeds)

(Leeds) PIETRO PELLEGRI (Torino)