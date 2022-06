Chiusa la 1° edizione del torneo “Stracittadino in Volley”

Si è conclusa la prima edizione del torneo “Stracittadino in Volley” organizzato dalla società pallavolistica fasanese de Il Podio Volley Fasano. Kermesse sportiva amatoriale che ha visto impegnate ben otto formazioni (Siamo Ancora qua, Giovani Dentro, Gli Inerti, I Casinisti, Le riserve, La Scoteca, Volley In Frizz, Regina Pacis) che divise in due gironi da quattro squadre ciascuno, si sono sfidati in una sorta di torneo all’italiana. Fot: Volley in Frizz la premiazione

La finalissima disputata al palestrone “Salvemini” ha visto imporsi il teamVolley in Frizz sul roster de la La Scoteca al termine di una gara molto equilibrata.

Nella finale di consolazione giocata al palestrone Ferraris, a conquistare la medaglia di bronzo è stato il team de I Casinisti, che sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione dei Giovani Dentro dopo una lunghissima gara conclusasi al tie-break.

Il premio per il miglior giocatore del torneo è andato a Diomede Tagliente del team Volley in Frizz mentre la miglior giocatrice è risultata Noemi Colucci de I Casinisti.

“Siamo più che soddisfatti di questa prima edizione – commenta Mimma Latartara, responsabile del settore amatoriale de il Podio Volley Fasano – che ha dato la possibilità ai tanti appassionati amatoriali di questa disciplina, di poter partecipare ad una competizione sportiva. Un grazie speciale al presidente Renzo Abete, a Micaela Cofano e a coach Paolo Totero per aver reso possibile questa bella manifestazione che speriamo si possa ripetere in un prossimo futuro”.

Finale 1° e 2° posto

Volley in Frizz – La Scoteca 3-1

25/15 25/18 !4/25 25/20

Finale 3° e 4° posto

Giovani dentro – I casinisti 2-3

22/25 27/25 !9/25 25/22 11/15

Michele Cavallo e Filomena Guarini