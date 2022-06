A Castelfranco Veneto i Campionati Italiani Assoluti dei 10 Km su strada

Sabato 3 settembre la cittadina trevigiana ospiterà il prestigioso appuntamento che assegna i titoli tricolori di corsa: partenza e arrivo in Piazza Giorgione Castelfranco Veneto (Treviso), 22 giugno 2022 – Castelfranco Veneto è pronta a tingersi del tricolore. Sabato 3 settembre, la cittadina trevigiana ospiterà i Campionati Italiani Assoluti dei 10 km di corsa su strada. Un evento di grande importanza che porterà i migliori atleti azzurri a confrontarsi su uno spettacolare circuito cittadino, con partenza e arrivo nella centrale Piazza Giorgione. L’assegnazione a Castelfranco Veneto dei Campionati Italiani Assoluti dei 10 km è avvenuta nell’ultimo Consiglio federale. L’organizzazione dell’evento spetterà a due società del territorio: il Gruppo Atletica Vedelago e l’Us Atletica Quinto Mastella. L’edizione 2021 della massima rassegna tricolore si è disputata in Romagna, a Forlì, e ha incoronato a livello assoluto Iliass Aouani e Sofiia Yaremchuk. Ora il testimone passa al Veneto. “La candidatura di Castelfranco Veneto per i Campionati Italiani Assoluti dei 10 km è nata nel 2021 e, dopo l’assegnazione della manifestazione a Forlì, è stata riproposta con successo quest’anno – spiegano Roberto Minotto e Serafino Guidolin, presidenti rispettivamente del Gruppo Atletica Vedelago e dell’Us Atletica Quinto Mastella -. Le nostre società hanno una vicinanza territoriale, idealmente collegata al corso del Sile, e hanno già condiviso impegni organizzativi. Da quest’anno abbiamo inoltre un comune riferimento per l’attività assoluta: il Team Treviso, società in cui confluiscono i nostri atleti all’ingresso nella categoria allievi”.





Il Gruppo Atletica Vedelago per tanti anni ha organizzato una maratona assai apprezzata e da questa esperienza, nel 2000, è nata la Maratona S. Antonio che collegava il territorio castellano a Padova. L’Us Atletica Quinto Mastella ha invece maturato esperienze organizzative sia in pista che nelle campestri, avendo sempre un occhio di riguardo per l’attività giovanile. I Campionati Italiani Assoluti dei 10 km sono una nuova, stimolante sfida. Già con diverse certezze. “Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Castelfranco Veneto che ha subito accolto con entusiasmo la nostra proposta – continuano i presidenti Minotto e Guidolin -. Il responsabile organizzativo dell’evento sarà Kevin Durigon. Il percorso è già definito: partenza e arrivo saranno nell’ampia Piazza Giorgione, appena fuori dal perimetro delle mura medievali che cingono il centro storico. Il tracciato si svilupperà per 2,5 km e verrà ripetuto quattro volte per ogni gara, con l’eccezione delle allieve che si cimenteranno sulla distanza di 6 km”. La manifestazione si svolgerà in orario tardo pomeridiano. Oltre ai titoli italiani assoluti, saranno assegnate le maglie tricolori promesse, juniores e allievi. L’appuntamento sarà inoltre valido per il campionato italiano di società di corsa: gareggeranno così anche diversi atleti stranieri tesserati per i club italiani. Prevedibile la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutta Italia. Il fascino di Castelfranco Veneto, con il suo cuore storico, farà il resto.



