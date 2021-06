Matteo Righini e HP Sport RRT al Rally della Carnia secondo appuntamento della CRZ 4 Zona

Tutto pronto per il secondo appuntamento con la Coppa Rally ACI Sport di Zona Quattro(Coeff. 1,5) con HP Sport RRT che schiera al via del Rally Valli della Carnia, uno degli eventi più amati in tutto il Triveneto rallysticoMatteo Righini (Clio Will. A7) con Adriano Gioelli alle note.

La gara che coinvolge ben 16 comuni si articola su sei le prove speciali (tre daripetere due volte ndr) da affrontare nella sola giornata di domenica 27 giugno,due i passaggi in sequenza previsti su “Passo Pura” (12,55 km), “Val di Lauco” (11,42 km) e sulla più corta “Passo Duron” (7,44 km), a completare i poco più di sessantachilometri cronometrati. Il programma prevede la partenza della prima vettura alle ore 9.00 da Ampezzo (Centro Sportivo) con arrivo e premiazioni dalle 17:15 di domenica. In casa HP Sport regna l’ottimismo: “Non sarà una scampagnata il ‘Carnia’, il nostro Righini ha preparato al megliola gara, obiettivo come sempre il successo, punteremo al podio di classe, anche se non saràfacile visto il qualificato lotto degli avversari. Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla finaledi Modena, al ‘Carnia’ per vincere, ma nello stesso tempo, incamerare punti pesanti per non perdere dal mirino la finale di Modena