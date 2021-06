Europei Under22 Roseto degli Abruzzi 2021: 6 AZZURRE e 3 AZZURRI IN ZONA MEDAGLIA

In corso a Roseto degli Abruzzi l’edizione 2021 degli Europei Under 22.

L’evento, indetto dagli Enti Europeo e Mondiale del Pugilato (EUBC – AIBA), Patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Roseto degli Abruzzi, organizzato dalla FPI, e che ha come Generale Partner la GazProm, vede la partecipazione di più di 300 atleti provenienti da quarantuno nazioni.



17 i Pugili dell’Italia Boxing Team (8 Azzurre e 9 Azzurri) tra cui anche la neo qualificata a Tokyo 2020, Angela Carini, nei 69 Kg.



RESOCONTO 5° GIORNATA:



Sconfitta per il 52 Kg Cappai, che perde nei quarti contro la testa di serie n° 1 Radev (4-1).



Grande vittoria contro un validissimo avversario per Matteo Ara, che, superando 5-0 l’inglese Tyers, vola in semifinale dove se la vedrà con l’irlandese Clancy.



Taglia il traguardo della zona medaglia anche il 69 Kg Malanga, che s’impone 4-1 nei quarti sull’armeno Mashakaryan. L’azzurro boxerà per l’accesso in finale con l’ucraino Molodan.



Ottima prestazione, con conseguente passaggio in semifinale, per il 60 Kg Iozia, che batte per 4-1 il bielorusso Tuniyeu. Il pugile siciliano si giocherà l’accesso alla finalissima nel match (domani, ndr) contro il russo Shumkov.



Perde, non demeritando, il +91 Kg Fiaschetti, superato 4-1 dal forte spagnolo Drissi



“Straordinario Ara” queste le parole di Coach Agnuzzi “nel match contro il forte inglese Tyers. Malanga ha portato a casa la vittoria, ma ha le potenzialità per fare ancora meglio. Ottimo Cappai pur nella sconfitta. Bene Ciccio Iozia in un match che l’ha visto opposto a un bielorusso molto forte. Contento che sia riuscito a batterlo e a prendersi la semifinale. Soddisfatto anche della prestazione, seppur non premiata dal successo, di Vincenzo Fiaschetti”

R





5° giornata – RISULTATI AZZURRI



4° 64 Kg Ara vs Tyers ENG 5-0



4° 60 Kg Iozia vs Tuniyeu BLR 4-1



4° 69 Kg Malanga vs Mashakaryan ARM 4-1



4° 52 Kg Cappai vs Radev BUL 1-4



4° +91 Kg Fiaschetti vs Drissi SPA 1-4







PROGRAMMA SEMIFINALI AZZURRI E AZZURRE:







DONNE



Semifinale 69 Kg Carini vs Yonuzova BUL



Semifinale 51 Kg La Piana vs Moulai FRA



Semifinale 57 Kg Chaarabi vs Kovalchuk UKR



Semifinale 54 Kg LaMagna vs Budimir GER



Semifinali 60 Kg Golono vs Abramoa UKR



Semifinale 48 Kg Marchese vs Bennama FRA







UOMINI



Semifinale 64 Kg Ara vs Tyers ENG



Semifinale 69 Kg Malanga vs Molodan UKR



Semifinale 60 Kg Iozia vs Shumkov RUS





PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRI-AZZURRE



AZZURRI



17/6



16° 69 Kg Malanga vs Misalko SVK 5-0



16° 75 Kg Salvati vs Bernal SPA 3-0



16° 60 Kg Iozia vs Leivars ENG 5-0



18/6



8° 75 Kg Salvati vs Voronov RUS 0-5



16° 81 KG IOVOLI VS GUSTAEV GEO



8° 64 KG ARA VS LYNCH SCO 4-0



19/6



8° 60 Kg Iozia vs Khataev FIN 5-0



8° 69 Kg Malanga vs Cetinic CRO 5-0



8° 91 KG LIZZI VS YORDANYAN GEO 0-5



8° 52 KG CAPPAI VS SALOTSKIKH BLR 3-2



8° 56 KG HERYLMAZ VS KAPANADZE GEO 1-4



8° 81 Kg Iovoli vs Kolesnikov RUS 0-5



20/6



8° +91 KG FIASCHETTI VS GYTIS IRL 4-1



21/6



4° 64 Kg Ara vs Tyers ENG 5-0



4° 60 Kg Iozia vs Tuniyeu BLR 4-1



4° 69 Kg Malanga vs Mashakaryan ARM 4-1



4° 52 Kg Cappai vs Radev BUL 1-4



4° +91 Kg Fiaschetti vs Drissi 1-4



22/6



Semifinale 64 Kg Ara vs Tyers ENG



Semifinale 69 Kg Malanga vs Molodan UKR



Semifinale 60 Kg Iozia vs Shumkov RUS







AZZURRE:



18/6



8° 57 KG CHAARABI VS STEPANYAN ARM W RSC



8° 64 KG MONTEVERDI VS JEDINAKOVA SVK 0-5



20/6



4° 57 Kg Chaarabi vs Millere LAT 5-0



4° 51 KG LA PIANA VS MARYNCHUK UKR 5-0



4° 54 KG LAMAGNA VS ZEKUC SRB 5-0



4° 60 KG GOLINO VS KALISIR NED DSQ



4° 69 KG CARINI VS MULLER GER 5-0



4° 75 KG GEMINI VS STONKUTE LTU 2-3



4° 48 KG MARCHESE VS KHUZAKHMETOVA RUS 3-2



22/6



Semifinale 69 Kg Carini vs Yonuzova BUL



Semifinale 51 Kg La Piana vs Moulai FRA



Semifinale 57 Kg Chaarabi vs Kovalchuk UKR



Semifinale 54 Kg LaMagna vs Budimir GER



Semifinali 60 Kg Golono vs Abramoa UKR



Semifinale 48 Kg Marchese vs Bennama FRA





ITALIA BOXING TEAM EURO Under 22



48 Kg Marchese Giovanna



51 Kg La Piana Martina



54 Kg Lamagna Giulia



57 Kg Charaabi Sirine



60 Kg Golino Daniela



64 Kg Monteverdi Simona



69 Kg Carini Angela



75 Kg Gemini Melissa







Kg 52 Cappai Patrick



Kg 56 Erylmaz halit



Kg 60 Iozia Francesco



Kg 64 Ara Matteo



Kg 69 Malanga Gianluigi



Kg 75 Salvati Remo



Kg 81 Iovoli Luca



Kg 91 Lizzi Roberto



Kg 91 + Fiaschetti Vincenzo







HEAD COACH EMANUELE RENZINI



Tecnici AZZURRI



Agnuzzi Eugenio



Foglia Giuseppe



Alota Massimiliano



Cappai Fabrizio







Tecnici AZZURRE



Caldarella Michele



Tosti Laura



Fisioterapista



Giulietti Marcello







INFO TORNEO



NAZIONI PARTECIPANTI:



Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Russia, Scozia, Slovenia, Serbia, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Turchia, Ucraina, Galles.



16/6 Techinical Meeting – Sorteggi – Cerimonia di Apertura



17-21/6 Fasi Preliminari



22/6 Semifinali



23/6 REST DAY – RIPOSO



24/6 FINALISSIME (PALAMAGGETTI)



Gran finale con le finalissime del 24 il cui ringside sarà PalaMaggetti



Mascotte ufficiale del torneo è uno squalo stilizzato con due guantoni. “Sporty Shark” che è sportivamente legato alla città di Roseto, essendo anche la mascotte della locale squadra di Basket.