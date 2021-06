Manca solo quale dettaglio , lo ha confermato lo stesso giocatore al portale turco Trt Spor:

“Ho raggiunto un accordo con l’Inter, vado a Milano per firmare il contratto“. L’ex Milan in serata è atterrato a Milano con un volo privato per visite e firma. Il centrocampista offensivo, che a fine mese si libera dal Milan a zero, in nerazzurro prenderà 5 milioni di euro netti più uno di bonus a stagione per tre anni con opzione per il quarto.