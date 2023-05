Udinese, Sottil:” il rigoe non c’era”

Amareggiato Andrea Sottil , il tecnico friulano fresco di rinnovo alla guida dei bianconeri friulani anche nella prossima stagione

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo giocando alla pari con la Lazio che e’ una squadra forte, potevamo anche fare gol poi il calo c’e’ stato nella ripresa perche’ siamo contati da mesi e in questa categoria non te lo puoi permettere. Cosi’ Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, commenta a Dazn la sconfitta contro la Lazio in campionato. “Io non faccio mai polemiche con gli arbitri ma quella era una simulazione di Immobile, l’ho visto e rivisto con Masina che e’ fermo. E’ un grande dispiacere, non voglio togliere meriti alla Lazio ma questo non e’ rigore”, ha aggiunto”.