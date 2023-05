Napoli, Gaetano:”segnare al ‘Maradona’ è un sogno che mi sembra incredibie”

Il giovane calciatore , la scorsa stagione protagonista della pronizione in Serie A della Cremonese travolto dall’emozione , dopo aver realizzato il terzo gol nella sfida contro l’Inter:

Non riesco a spiegare l’emozione. Segnare sotto la Curva B, al Maradona, nell’anno dello scudetto è un sogno che mi sembra incredibile”. Gianluca Gaetano emozionato “E’ una gioia che restera’ sempre nella mia memoria, ho le immagini dentro di me e non le dimenticherò più”, racconta il giovane centrocampista azzurro al sito del club. “Devo molto a Spalletti e lo ringrazio per le belle parole che mi ha detto sempre. È un allenatore grandissimo che mi ha migliorato tanto. Ogni suo consiglio l’ho seguito ed è stato prezioso”, conclude il giocatore azzurro.