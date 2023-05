Ligue 1 , PSG virtualmente campione di Francia

Terzultima giornata di Ligue 1 ma festa rinviata per il PSG: il Lens infatti vince 3-1 in rimonta a Lorient e rimanda l’11esimo titolo della storia per i parigini. PSG ufficiosamente campioni ma non ancora ufficialmente, visto che in Francia vale la differenza reti a parità di punti, comunque di molto superiore per il PSG.

Giornata Nº 36 Data Risultato 19/05/2023 Lione Monaco 3 1 20/05/2023 Nantes Montpellier 0 3 20/05/2023 Lille Marsiglia 2 1 21/05/2023 Ajaccio Rennes 0 5 21/05/2023 Nizza Tolosa 0 0 21/05/2023 Brestois Clermont 2 1 21/05/2023 Reims Angers 2 2 21/05/2023 Troyes Strasburgo 1 1 21/05/2023 Lorient Lens 1 3 21/05/2023 Auxerre Parigi SG 1 2

Classifica

Totali In casa Fuori Casa Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Parigi SG 84 36 27 3 6 86 36 13 2 3 43 22 14 1 3 43 14 Lens 78 36 23 9 4 62 28 16 1 1 38 13 7 8 3 24 15 Marsiglia 73 36 22 7 7 66 37 10 4 4 34 22 12 3 3 32 15 Monaco 65 36 19 8 9 69 54 9 3 6 36 31 10 5 3 33 23 Lille 63 36 18 9 9 62 42 12 4 2 38 24 6 5 7 24 18 Rennes 62 36 19 5 12 65 38 14 0 4 41 14 5 5 8 24 24 Lione 59 36 17 8 11 61 44 9 5 4 32 19 8 3 7 29 25 Clermont 53 36 15 8 13 40 47 8 3 7 18 28 7 5 6 22 19 Lorient 52 36 14 10 12 50 50 8 4 6 24 20 6 6 6 26 30 Nizza 52 36 13 13 10 42 34 6 7 5 21 17 7 6 5 21 17 Reims 51 36 12 15 9 44 39 8 6 4 27 20 4 9 5 17 19 Montpellier 47 36 14 5 17 60 58 7 3 8 27 26 7 2 9 33 32 Tolosa 44 36 12 8 16 48 55 6 5 7 26 26 6 3 9 22 29 Brestois 41 36 10 11 15 41 51 7 5 6 23 24 3 6 9 18 27 Strasburgo 39 36 9 12 15 49 56 5 6 7 24 25 4 6 8 25 31 Auxerre 34 36 8 10 18 33 59 5 7 6 17 25 3 3 12 16 34 Nantes 33 36 6 15 15 35 53 4 8 6 19 26 2 7 9 16 27 Troyes 23 36 4 11 21 43 78 1 10 7 18 29 3 1 14 25 49 Ajaccio 23 36 6 5 25 22 71 3 3 12 9 30 3 2 13 13 41 Angers 15 36 3 6 27 31 79 2 3 13 18 35 1 3 14 13 44