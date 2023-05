Lazio , Sarri:”Noi abbiamo bisogno di fare due punti per andare in Champions”

Maurizio Sarri si gode la vittoria contro l’Udinese che proietta la lazio in Champions League.

“Sul rigore, se tutti siamo di parte, dico che era anche espulsione perché era anche chiara occasione da gol”, ha spiegato il tecnico della Lazio. Poi una battuta sulla lotta per la zona Champions: “Noi abbiamo bisogno di fare due punti prima di andare in Champions. Sarà bene farli e poi penseremo al resto altrimenti si fa passare un messaggio malato alla squadra”. Sarri rimanda al mittente le accuse del diesse friulano Marino: “Nessuno di noi ha parlato con l’arbitro durante l’intervallo, io non l’ho neanche visto”.