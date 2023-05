La Juventus è un punto di riferimento importante, grazie ai suoi investimenti ha consentito a tutti noi di poter essere annoverati nell’Olimpo del calcio internazionale. Gli atti di sciacallaggio non mi appartengono. Loro faranno valere le loro ragioni. Gioire di situazioni analoghe cnon rispecchia i valori dello sport”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito in merito alla sentenza della Corte di appello federale sulla Juventus per il caso plusvalenze.

