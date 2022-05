Il il Pisa la prima finalista dei playoff di Serie B. I toscani, reduci dal ko 1-0 nella semifinale di andata contro il Benevento, superano i campani all’Arena Garibaldi con lo stesso risultato.

Quanto basta per volare in finale grazie alla migliore posizione in classifica a fine stagione. Un gol di Benali in avvio mette subito sotto gli uomini di Caserta, incapaci di reagire. Il Pisa aspetta una tra Monza e Brescia, in campo domenica alle 21.