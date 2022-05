Serie A:Inter – Sampdoria 3-0

L’Inter saluta i tifosi a del Meazza con la vittoria sulla Samp 3-0.

La squadra di Inzaghi si classifica seconda alle spalle del Milan che ha conquistato il suo 19° scudetto.

Il match di San Siro, a senso unico, viene sbloccato da un diagonale di Perisic al 49′, dopo una serie di parate di Audero su Correa, Lautaro Martinez e Barella. Tra il 55′ e il 57′ la doppietta di Correa che manda i titoli di coda. La prima stagione di Inzaghi in nerazzurro si chiude con il secondo posto in campionato e le vittorie in Supercoppa italiana e Coppa Italia.





IL TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 3-0

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij (28′ st Ranocchia ), Bastoni (14′ st Dimarco ); Dumfries , Barella (14′ st Vidal ), Brozovic , Calhanoglu , Perisic (14′ st Gosens ); Lautaro Martinez , Correa 7,5 (28′ st Caicedo 6).A disp.: : Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, D’Ambrosio, Darmian. All.: Inzaghi 6,5

Sampdoria (4-4-1-1): Audero , Bereszynski , Ferrari , Yoshida (33′ st Magnani ), Augello ; Candreva (17′ st Damsgaard ), Rincon (39′ st Yepes), Vieira (33′ st Askildsen ), Thorsby (17′ st Trimboli ), Sabiri ; Caputo . A disp.: Ravaglia, Falcone, Sensi, Quagliarella, Murru, Di Stefano, Somma. All.: Giampaolo

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 4′ st Perisic (I), 10′ st e 12′ st Correa (I)

Ammoniti: Yoshida (S), Barella (I)