Pugilato – Europei Elite Maschili Yerevan 2022 – I SORTEGGI DEGLI AZZURRI

Sono 12 gli azzurri in gara agli Europei Elite 2022, kermesse in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia)

.

Oggi c’è stato il primo atto della competizione con il sorteggio ufficiale, in cui sei dei nostri sono stati messi tra le teste di serie (Serra 51 Kg, Baldassi 57 Kg, Cavallaro 75 Kg, Commey 80 Kg, Mouhiidine 92 e Cappai 54 Kg). Domani avrà luogo il primo giorno di match in cui nessun azzurro salirà sul ring.

Martedì 24 i primi tre azzurri sul quadrato della capitale armena:

16° 71 Kg Cavallaro vs Newns SCO

8° 80 Kg Commey vs Nuha SWE /Bevan WAL

8° 54 Kg Cappai vs Boudhi BEL

24/5

25/5

8° 51 Kg Serra vs Demir TUR

8° 60 Kg Russo vs Gomtsyan GEO

8° 86 Kg Brito va Kushinashvili GEO

8° 75 Kg Cavallaro vs Bartl CZE/Trofimcuk LTU

26/5

8° 67 Kg Micheli vs Durkacz POL

8° +92 Kg Tonyshev vs Begadze GEO

8° 92 Kg Mouhiidine vs Bouafia FRA

27/5

4° 57 Kg Baldassi vs Brach POL/Barrul SPA

4° 48 Kg Esposito vs Tyshkovets UKR

INFO TORNEO

Da lunedì 23 a venerdì 27 avrà luogo la fase eliminatoria, cui seguiranno Semifinali (29/5) e finalissime (30/5).