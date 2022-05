Junior Fasano-Bressanone 26-25

A quattro anni di distanza dall’ultima volta, la Junior Fasano torna a qualificarsi alle finali dei Play-Off Scudetto, e lo fa grazie alla vittoria maturata ieri sera sul Bressanone per 26-25, in Gara 2 delle semifinali.



Un successo conquistato grazie all’immenso cuore del team fasanese che, nonostante gravi avversità come gli infortuni rimediati da Vito Fovio e Riccardo Stabellini, ha meritato il passaggio del turno per quanto mostrato in entrambe le gare del doppio confronto con gli alto-atesini. Così come accaduto mercoledì scorso in Gara 1, anche ieri infatti Flavio Messina e compagni hanno condotto per larghi tratti la partita, sostenuti dal tifo caloroso ed incessante della palestra Zizzi, siglando però, dopo il rientro degli avversari, la rete della vittoria ad un solo secondo dallo scadere.

Del finale al cardiopalma poco si poteva pronosticare nel primo tempo del match, fortemente a tinte biancazzurre, con i fasanesi, ottimi in difesa e letali in attacco, avanti già sul +3 dopo 5’. Il vantaggio toccava il +4 all’11’ (8-4) e si spingeva fino al +5 al 22’ (14-9), con tale distacco che veniva preservato sino all’intervallo (16-11). Al rientro dagli spogliatoi però, il Bressanone cambiava volto ed in maniera lenta ma costante pian piano ricuciva il solco scavato dalla Junior, pervenendo infine al pari al 46’ (20-20). Il pubblico di casa comprendeva il momento di difficoltà e incrementava ulteriormente il volume del proprio supporto, decisivo in un finale di incontro particolarmente avvincente, con le due squadre sempre a contatto senza però che gli ospiti riuscissero mai a mettere la testa avanti nel punteggio. Il goal biancoverde del 25-25 a 15’’ dalla sirena illudeva Davor Cutura e compagni di poter portare la serie perlomeno a Gara 3, ma ci pensava Albin Jarlstam a decidere la sfida letteralmente sulla sirena, nel visibilio di tutti i presenti, già pronti da mercoledì prossimo, 25 maggio, a vivere contro il Conversano l’ultimo atto di una stagione encomiabile ed indimenticabile a prescindere da come andrà a finire.

<<Abbiamo meritato di raggiungere questa finale – dichiara coach Francesco Ancona – sia per quanto dimostrato nella regular season che ci ha visto sempre avanti, sia per l’andamento complessivo di queste due gare contro il Bressanone, a cui va comunque il merito di averci creduto fino alla fine. Ci aspettavamo questo tipo di partita, consapevoli che i nostri avversari sarebbero stati ancor più motivati alla luce delle nostre assenze di peso, ma i miei ragazzi sono stati molto bravi, lottando tutti fino all’ultimo istante per vincere. Ora ci attende il Conversano e questo derby tutto pugliese che regalerà sicuramente grande spettacolo agli appassionati>>.

Tabellino

Junior Fasano-Bressanone: 26-25 (16-11 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Angeloni 1, Boggia, Sperti 4, Pugliese, Notarangelo 5, Messina, Franceschetti 3, D. Vinci, Beharevic, Lapadula, Pinto 2, V. Vinci, Jarlstam 6. All.: Francesco Ancona.

Bressanone: Volarevic, Di Giulio 2, Fantinato 2, Dapiran 1, Brugger, E. Iballi 1, A. Iballi 2, Wierer, Basic 2, Muehloegger, Mitterrutzner 4, Hamzic, Cutura 11, Coppola, Wierer. All.: Rudolf Neuner.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Play Off Scudetto – Semifinali

Gara 1: Bressanone-Junior Fasano 27-27, Sassari-Conversano 27-32.

Gara 2: Junior Fasano-Bressanone 26-25, Conversano-Sassari 24-23.



Play-Off Scudetto – Finali

Gara 1: Conversano-Junior Fasano (25.05)

Gara 2: Junior Fasano-Conversano (29.05)

Eventuale Gara 3: Junior Fasano-Conversano (31.05).

Play-Out – Semifinali

Gara 1: Siracusa-Appiano 26-26, Rubiera-Carpi 23-24.

Gara 2 Appiano-Siracusa, Carpi-Rubiera.

Gara 3 (22.05): Appiano-Siracusa 24-24, Carpi-Rubiera 25-26.

Accedono alle finali le due sconfitte.

Finali Play-Out: 25.05 (Gara 1), 29.05 (Gara 2), 31.05 (Eventuale Gara 3).

Retrocede esclusivamente la perdente delle finali.