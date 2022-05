Dopo la qualificazione in Conference League, Vincenzo Italiano è soddisfatto. “

È tutto l’anno che stazionavamo in quella zona di classifica e non potevamo sbagliarla. Complimenti a Firenze per come ci ha sostenuti per tutta la partita, bravi ragazzi. Traguardo per me straordinario, dovevamo migliorare, crescere, ma così era impensabile – ha spiegato a Sky il tecnico della Fiorentina -. È stato secondo me un capolavoro, la ciliegina l’abbiamo messa e siamo tutti felici”.