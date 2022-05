Dopo la vittoria con l’Atalanta, Aurelio Andreazzoli si gode il momento. “Siamo contenti, ma io sono particolarmente contento per quello che mi ha detto Marino (dg dell’Atalanta), ovvero ‘Voi siete un onore per il calcio italiano per il vostro comportamento’ – ha spiegato il tecnico dell’Empoli a fine partita -. Questo è l’obiettivo che ci eravamo posti per queste ultime partite ed è il risultato più importante per noi”

