Giro d’Italia , 14^ tappa. Sullo Zoncolan festeggia Fortunato. Bernal sempre più in Rosa.

Una grande impresa del giovane bolognese Lorenzo Fortunato sulla ripida salita del Monte Zoncolan

Il corridore del Team Eolo -Kometa ha vinto a braccia alzate la durissima 14^ tappa del Giro d’Italia la Cittadella – Monte Zoncolan di 205 Km. Lorenzo Fortunato è partito negli ultimi quattro chilometri staccando lo sloveno Jan Tratnik che a sua volta era partito a metà della salita.

La maglia rosa resta sulle spalle di Bernal, che consolida la sua leadership con una prova di forza nel finale . In crisi Nibali, llo ‘squalo’ precipta in classifica al 19° posto a 14,25 dalla maglia rosa. Damiano Caruso mantiene la terza posizione in generale alle spalle del colombiano e Simon Yates.

L’ORDINE D’ARRIVO

1) FORTUNATO Lorenzo (EOLO-Kometa) 5h17’22”

2) TRATNIK Jan (Bahrain – Victorious) +26″

3) COVI Alessandro (UAE-Team Emirates) +59″

4) BERNAL Egan (INEOS Grenadiers) +1’43”

5) MOLLEMA Bauke (Trek – Segafredo +1’47”

6) YATES Simon (Team BikeExchange) +1’54”

7) BENNETT George Team Jumbo-Visma +2’10”

8) OLIVEIRA Nelson (Movistar Team) +2’18”

9) MARTÍNEZ Daniel (INEOS) +2’22”

10) CARUSO Damiano (Bahrain) st

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2021 (14MA TAPPA)

1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 58:30:47

2 YATES Simon Team BikeExchange 1:33

3 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:51

4 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:57

5 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2:11

6 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:36

7 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 3:03

8 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 3:52

9 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:54

10 BARDET Romain Team DSM 4:31

11 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 5:37

12 VALTER Attila Groupama – FDJ 7:49

13 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 7:50

14 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8:32

15 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 9:19

16 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 9:52

17 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 10:15

18 BENNETT George Team Jumbo-Visma 11:48

19 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 14:25

20 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 16:04

Domani 22 Maggio la 15^ tappa – Grado – Gorizia 147 Km.