Thiago Motta incassa la sconfitta al bentegodi contro il Verona. Il tecnico argentino molto amareggiato:

Ai microfoni di Dazn il tecnico del Bologna ha recriminato su alcuni episodi: “Il rigore per noi non c’era, quello loro invece nasce da un fallo di mano di Faraoni che anche il IV Serra aveva visto. Doveva fischiare quel fallo e non l’ha fatto. Nel primo tempo abbiamo cercato di creare, ma è stato difficile perché loro erano organizzati e noi abbiamo sbagliato delle situazioni tattiche”-.