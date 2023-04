Serie BKT – Colpo del Brescia a Reggio Calabria

Nell’anticipo 24^ giornata le Rondinelle coquistano tre punti contro la squadra di Inzaghi

Colpo grosso del Brescia . Al ‘Graniello la squadra di Gastaldello ha battuto la Reggina 2-1.

Ospiti vanno in vantaggio con Mangraviti e sfiorano più volte il raddoppio in contropiede, ma il secondo gol arriva nella ripresa grazie al tap-in di Rodriguez. Inutile il pallonetto di Bouah nel finale. Colpo salvezza per Gastaldello che sale a 35 punti, mentre Inzaghi rimane a 46, ancora in piena zona playoff. Nel finale espulsi (dalla panchina), Pierozzi e Ndoj.