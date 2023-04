Dopo otto risultati utili consecuti (7 vittorie e un solo pèareggio) , nell’anticipo della 31esima giornata di Serie A , i biancocelseti sconfitti dal Torino.

Bella gara gioctaa aviso aperrto, maschi e con tati falli ambo le parti.

La rete di Ilic (43′), tiro da 20 meetri con la palla cje schizza sul terreno di gioco con una leggerezza di valutazione di Provedel.

Inutile il forcing per tutto la ripresa dei bianocelesti anche con l’ingresso in campo di Ciro Immobile. Il Toro rispnde soolo con veloci ripartenze , i granata vicinissimi al raddoppio con Radonjic , tiro respinto da Provedel.Toro che sale al 10° posto, Lazio che non riesce ad allungare per il secondo posto, con la Juventus che ha l’occasione del sorpasso sugli uomini di Sarri.

IL TABELLINO

LAZIO-TORINO 0-1

Lazio (4-3-3): Provedel ; Marusic (36′ st Pellegrini), Patric (25′ st Casale ), Romagnoli , Hysaj (25′ st Lazzari ); Milinkovic Savic S., Vecino (9′ st Marcos Antonio ), Luis Alberto ; Pedro (9′ st Immobile ), Felipe Anderson , Zaccagni .

A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Romero, Bertini, Basic, Fares, Cancellieri. All.: Sarri .

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic V. ; Djidji , Schuurs , Buongiorno ; Singo (32′ st Gravillon ), Ilic , Linetty , Rodriguez ; Vlasic , Radonjic (24′ st Karamoh); Sanabria .

A disp.: Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Lazaro, Adopo, Seck, Ricci, Miranchuk, Gineitis. All.: Juric 6,5.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 43′ pt Ilic (T)

Ammoniti: Linetty (T), Romagnoli (L), Rodriguez (T), Singo (T), Gravillon (T), Lazzari