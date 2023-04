Hellas Verona – Bologna 2-1 decide Verdi

Nell’anticipo dell 31^ giornata di Serie A, il Verona batte il Bologna 2-1 e prosegue la corsa verso il sogno salvezza

Al Bentegodi passano in vantaggio con Verdi su calcio di rigore nel recupero della prima frazione (45’+6′) . Nella rpresa ancora Verdi di testa (62′) per la doppietta personale. Dominguez al (94′) riapre il match ma , è troppo tardi. Terzo risultato utile di fila per i veneti che agganciano lo Spezia al quartultimo posto con 26 punti.

IL TABELLINO

VERONA-BOLOGNA 2-1

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Magnani (36′ st Coppola ), Hien , Dawidowicz ; Faraoni , Tameze , Abildgaard (30′ pt Duda ), Depaoli ; Verdi (36′ st Sulemana ); Lasagna (40′ pt Lazovic ), Gaich (1′ st Djuric ).

A disp.: Perilli, Berardi, Doig, Veloso, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal. All.: Zaffaroni.

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Posch , Soumaoro (14′ st Sansone), Lucumì , Kyriakopoulos ; Dominguez , Schouten , Ferguson ; Aebischer (1′ st Moro ), Zirkzee , Barrow (1′ st Orsolini ).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Medel, Pyyhtia, Sosa. All.: Thiago Motta .

Arbitro: Mariani

Marcatori: 45’+6′ pt rig. Verdi (V), 17′ st Verdi (V), 45’+4′ st Dominguez (B)

Ammoniti: Faraoni, Duda (V); Posch, Barrow, Dominguez, Skorupski (B)