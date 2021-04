Serie A: Roma-Atalanra 1-1

Allo stadio Olimpico nel primo posticipo della 32^ giornata, Roma e Atalanta pareggiano 1-1

I bergamaschi in vantaggio al 26’ con Malinovski. La squadra di Gasperin ha il pallino del gioco fino alla metà della ripresa, poi espulso Gosens per doppia ammonizione esce fuori la Roma che pareggia al 30′ con Cristante con un bel tiro dal limite. Gollini è chianato aglio astarordinari per evitare il raddoppio giallorosso . Nel finale espulso anche Ibanz per doppio giallo.

IL TABELLINO

Roma-Atalanta 1-1

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez ; Mancini , Cristante , Ibanez ; Karsdorp , Villar (31′ st Perez ), Veretout, Calafiori (1′ st Bruno Peres ); Pellegrini , Mkhitaryan (41′ st Mayoral ); Dzeko .

Allenatore: Fonseca

Atalanta (3-4-2-1): Gollini ; Romero , Palomino , Djimsiti ; Maehle , De Roon , Freuler , Gosens 6; Malinovskyi (14′ st Pasalic ), Ilicic (14′ st Muriel ); Zapata (28′ st Toloi ).

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 26′ Malinovskyi (A), 30′ st Cristante (R)

Ammoniti: Calafiori (R), Villar (R)

Espulsi: Gosens (A), somma di ammonizioni; Ibanez (R), somma di ammonizion