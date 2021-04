Serie A: Risultati 32^ giornata

Nella 32^ giornata la capolista lo Spezia ferma l’Inter , al ‘Picco’ finisce 1-1 . Nerazzurri al secondo pareggi consecutivo. Il Milan sconfitto a San Siro dal Sassuolo 2-1, Rossoneri a-10 dalla capolista Inter.

Nella lotta per non retrocedere il Cagliari vince a Udine con il rigore di Joao Pedro e accorcia a -3 dal Torino, fermato 1-1 dal Bologna, e dal Benevento: i giallorossi strappano un 2-2 contro il Genoa (doppietta di Pandev, 100 reti in A). Il Crotone ‘vede’ la B dopo la sconfitta con la Samp firmata da Quagliarella. Stasera per chiudere, Napoli-Lazio e Roma Atalanta.

I Risultati

MILAN- SASSUOLO 1-3

30′ Calhanoglu (M), 32′ st e 38′ st Raspadori (S)

BOLOGNA-TORINO 1-1

25′ Barrow (B), 58′ Mandragora (T)

CROTONE-SAMPDORIA 0-1

53′ Quagliarella

GENOA-BENEVENTO 2-2

5′ rig. Viola (B), 11′, 21′ Pandev (G), 15′ Lapadula (B)

JUVENTUS-PARMA 3-1

25′ Brugman (P), 43′, 47′ Alex Sandro (J), 68′ De Ligt (J)

SPEZIA-INTER 1-1

12′ Farias (S), 39′ Perisic (I)

UDINESE-CAGLIARI 0-1

55′ rig. Joao Pedro

La Classifica

I

Solo 1-1 per l’Inter di Antonio Conte che si porta a +10 sul Milan, sconfitto nel pomeriggio dal Sassuolo. Vittoria per la Juventus contro il Parma, con i bianconeri che in attesa della gara di domani dell’Atalanta contro la Roma sono adesso al terzo posto. Nella zona salvezza importante successo del Cagliari a Udine, con i sardi che adesso sono a -3 dal quartultimo posto.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64*

Napoli 60*

Lazio 58**

Roma 54*

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

** due partite in meno