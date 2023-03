Conte – Tottenham , ai titoli di coda

A meno di cambiamenti repentini , l’esonero di Antonio Conte dalla panchina del Tottenham sarebbe vicinissimo

La sfuriata del tecnico salentino dopo il pareggio contro il Southampton è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso .

Il presidente Daniel Levy è dunque pronto a un drastico cambio di rotta, che dovrebbe avvenire nel corso della sosta per le nazionali, dunque entro un paio di settimane. La società è al lavoro per trovare un’intesa sulla buonuscita per tutto lo staff dell’ex Inter e Juve.