Ancelotti candidato alla panchina della Nazionale del Brasile

Carlo Ancelotti secondo la stampa spagnola , a fine stagione potrebbe lasciare la panchina del Real Madrid per accomodarsi su quella della nazionale di calcio brasiliana.

Il Brasile ha nominato un ct pro tempore , in attesa di una decisione definitiva per assegnare la panchina ad un nome di prestigio, Circola il nome di carlo Ancelotti tra le candidature a guidare la Selecao

Il quotidiano “El mondo deportivo”, addirittura, ha stilato una lista di “papabili”: per il giornale sportivo in cima alle preferenze ci sarebbe una vecchia gloria come Raul, attualmente allenatore del Castilla, che finora ha allenato soltanto la filiale dei blancos.