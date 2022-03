Dusan Vlahovic non sarà a disposizione della Serbia per la doppia amichevole contro Ungheria (24 marzo) e Danimarca (29 marzo). L’attaccante bianconero rientra a Torino per curare un fastidio all’inguine. La decisione è stata presa dopo le consultazioni tra i medici della Juventus e i colleghi della nazionale serba e un colloquio tra il calciarore e il selezionatore Stojkovic. Ancora da valutare entità dell’infortunio e tempi di recupero.

