Uno sguardo alla Serie C : Girone B

CESENA-REGGIANA LA PARTITA CON PIU’ SPETTATORI

A cura di Marco Foianesi. Il big match tra Cesena e Reggiana è stata una gara da primati. Non solo perchè era la sfida tra le protagoniste che stanno dominando il girone ma soprattuto perchè il numero degli spettatori, 17.130 tifosi al “Dino Manuzzi” hanno fissato il nuovo record stagionale della Serie C. In scia per numero di tifosi si posiziona l’altra grande della Lega Pro, il Catanzaro protagonista nel Girone C di un campionato eccezionale, in casa vero rullo compressore che non ha lasciato nemmeno un punto agli avversari, in 15 incontri attrettante vittorie.

CESENA 1- REGGIANA 2

La sfida al vertice si è conclusa con la vittoria granata di mister Diana che permette alla squadra di Reggio Emilia di allungare a +7 in classifica. Una sfida decisa dalle reti di Nardi al 40’ e di Varela Djamanca al 84’. Inutile la rete nei minuti di recupero del cavalluccio Mustacchio. Una sconfitta che non ridemensiona i piani del Cesena ma sicuramente per i tifosi è stato un brutto risveglio. La squadra di mister Viali non perdeva dal 29 novembre scorso contro la Lucchese. Da quel momento 9 vittorie e 2 pareggi, ma soprattuto goleade e bel gioco. Per la Reggiana una vittoria fondamentale, la Serie B è più vicina. Il cammino per queste protagoniste è stato molto simile. Prima del passo falso ad Ancona ad inizio mese di febbraio, le maglie granata erano imbattute dal 1 novembre scorso, quando persero in casa con il Pontedera. Due squadre della stessa regione che si contendono un solo posto per salire in Serie B. Per la seconda non gli rimane che sperare nei play-off ed incrociarsi con gli altri gironi. La strada è lunga ma divertente, in Serie C si respira il vero calcio, quello che piace alla gente.