Napoli, Spalletti:”abbiamo giocato con personalità fin dall’inizio”

Il Napoli di Luciano Spalletti ha, quello delle meraviglie ha vinto 2-0 in trasferta contro l’Eintracht nell’andata degli ottavi di Champions League.

Donio azzurro dall’inizio al trilice fiscio finale

“Sono molto soddisfatto della prestazione perché abbiamo giocato con personalità fin dall’inizio – ha commentato il tecnico azzurro -, gestendo la sfida e portandola dove volevamo. Abbiamo fatto una grande partita anche se potevamo fare anche un gol in più, ma va bene così perché da squadra matura abbiamo ragionato senza rischiare di prendere gol.Il ritorno va giocato -ha aggiunto Spalletti – Ci vuole il massimo dell’umiltà perché la presunzione diventa un nemico e le partite possono cambiare per un episodio in qualunque momento”.