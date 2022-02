Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla separazione

Sembra ormai che non ci siano più dubbi: Francesco Totti e Ilary Blasi si starebbero lasciando. Come scrive Dagospia, risale all’inizio del mese l’ennesimo litigio tra i due, nel corso di una gita ai Castelli romani con amici e figli al seguito.

Pur non essendosi sottratti al solito rito dei selfie con i fan, nella coppia più famosa di Roma il nervosismo è diventato evidente, confermato dalle sempre più rare occasioni in cui la coppia viene vista insieme. Ormai, dicono i ben informati, vanno avanti per strade diverse. Irrimediabilmente separate.