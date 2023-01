Torino , Juric:” nel secondo tempo abbiamo sofferto”

Ivan Juric si gode il successo al Franchi del suo Torino. Ph. repertoio GdS

Torino, Juric: ” Abbiamo giocato primo tempo eccellente , il secondo , secondo di sofferenza”

“Il primo tempo è stato eccellente sul piano del gioco, potevamo fare qualche gol in più. Il secondo è stato di sofferenza, ma di quella bella. Abbiamo fatto tutto quello che serve per vincere una gara del genere – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto tante partite negli ultimi giorni, è normale non essere al massimo anche per la tipologia dei giocatori che abbiamo tra i quali Miranchuk è un argazzo che va lasciato esprimersi”.