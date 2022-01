Team Go Fast 2022: pedalare e divertirsi vincendo!

È iniziato da pochissimo il conto alla rovescia verso il debutto stagionale del Team Go Fast. La compagine amatoriale di Roseto degli Abruzzi del presidente Andrea Di Giuseppe si presenta come una delle squadre da tener d’occhio come sempre in tutte le apparizioni sia nelle granfondo su strada che nelle corse a circuito. (foto: collegiale 16 gennaio 2022)

Un organico collaudato che punta tutto sull’esperienza, sulla compattezza, sulla volontà e sull’altruismo nell’intento di crescere ancora, alimentare gli sforzi e le proprie ambizioni di fronte ai tanti appuntamenti agonistici.

Un’atmosfera di serenità quella che ha contraddistinto il collegiale del 16 gennaio scorso con le foto di rito e una sgambata di un centinaio di chilometri nell’entroterra teramano.

Andrea Di Giuseppe: “Il 2022 coincide con l’ottava stagione consecutiva e per il secondo anno di fila portiamo avanti il progetto giovani. Sia per il settore amatoriale che nel paraciclismo abbiamo puntato su pochi atleti ma di qualità con le new entry Andrea Lalli, Riccardo Addesi e Jacopo Di Gregorio, più i graditi ritorni di Davide D’Angelo e di Nicolò di Gaetano. Abbiamo ringiovanito molto la rosa ma sono sicuro che ci toglieremo parecchie soddisfazioni perché vogliamo divertirci vincendo. Speriamo solo di gareggiare in condizioni più tranquille per quel che concerne l’evolversi della pandemia e questo perché ci vogliamo rimettere in gioco anche come organizzatori di eventi sul nostro territorio, oltre a ricambiare la fiducia degli sponsor che continuano a credere nell’efficacia del nostro progetto”.

Credit fotografico Daniele Capone