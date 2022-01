Serie A: L’Inter batte il Venezia grazie al gol di Dzeko al 90′

Dzeko al 90′ e l’Inter ha battuto il Venezia per 2-1

Nella 23a giornata di Serie A e manda in fuga i nerazzurri, ora a +5 sul Milan atteso dalla Juventus. Gara complicata per i nerazzurri, che vanno sotto al 19′ per un colpo di testa di Henry. I campioni d’Italia trovano il pareggio al 40′ con Barella dopo una girata di Perisic respinta da Lezzerini. I lagunari reggono bene nella ripresa, fino al colpo di testa del bosniaco nel finale.





IL TABELLINO

INTER-VENEZIA 2-1

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni (1′ st Dimarco ); Darmian (28′ st Dumfries ), Barella (27′ st Vidal ), Brozovic (37′ st Vecino ), Calhanoglu , Perisic; Dzeko , Lautaro Martinez (28′ st Sanchez ). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio. All.: Inzaghi

Venezia (3-5-2): Lezzerini ; Ceccaroni , Caldara , Modolo ; Ampadu , Cuisance (21′ st Peretz ), Vacca (25′ Fiordilino ), Tessmann (21′ st Kiyine ), Ullmann ; Okereke 6(37′ st Sigurdsson , Henry (37′ st Nani). A disp.: Maenpaa, Neri, Molinaro, Makadji, Mozzo, Issa, Pecile. All.: Bertolini

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 19′ Henry (V), 40′ Barella (I), 45′ st Dzeko (I)

Ammoniti: Barella (I), Bastoni (I), Lezzerini (V), Modolo (V), Kiyine (V), Caldara (V), De Vrij (I)