Oggi al via lo Yout Bowl!

Tutto pronto a Firenze per accogliere le squadre finaliste dei Campionati U12, U15, U18 e della Coppa Italia. Sabato e Domenica, in campo il meglio del football americano italiano giovanile con lo Youth Bowl. In programma anche le riunioni programmatiche per i Campionati di Seconda Divisione e CIF9.

Oggi parte lo o Youth Bowl 2021 e i preparativi procedono speditamente al Guelfi Sport Center di Firenze, ancora una volta prestigioso teatro di tutte le finali dei Campionati Italiani giovanili targati Fidaf. Una due-giorni intensa, ricca di spunti tecnici anche per gli attenti osservatori della Squadra Nazionale U19, che inizieranno a lavorare proprio a fine mese in vista dei prossimi Campionati Europei di categoria, e che saranno certamente presenti sugli spalti.

Malgrado le difficoltà legate alla pandemia, la FIDAF può affermare con orgoglio che, grazie all’impegno e alla straordinaria passione delle proprie squadre affiliate e della propria classe arbitrale, i campionati hanno avuto regolare svolgimento e lo Youth Bowl sarà, come sempre, una grande festa per il football italiano, meraviglioso ‘antipasto’ di quello che ci attende da qui a due mesi, con l’avvio dei campionati senior e della IFL, la “Serie A” del football made in Italy.

Questo, dunque, il programma ufficiale:

Sabato, 22 gennaio

h. 14.00 Finale U15 – Giaguari Torino vs Seamen Milano

h. 17.30 Finale U18 – Skorpions Varese vs HP Team

Domenica, 23 gennaio

h. 11.00 Semifinali Camp. U12: Daemons Cernusco vs Legio XIII Roma

Vipers Modena vs Frogs Legnano

h. 13.00 Finali 1°- 2° posto e 3°- 4° posto U12

h. 16.00 Finale Coppa Italia – Seamen Milano vs Rhinos Milano

Ricordiamo che, nel rispetto dei protocolli Covid e delle disposizioni ministeriali, l’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass ‘rafforzato’ e per un max. di 500 spettatori. L’uso della mascherina FFP2 è obbligatorio.

I biglietti sono in vendita online sul portale di DIY a questo link:

Considerata l’esiguità dei posti a disposizione, non è garantita la possibilità di acquistare i biglietti direttamente allo stadio.

Le partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming, grazie alla regia di Touchdown srl, sul canale YouTube federale FIDAF TV.

Come sempre, inoltre, sarà possibile seguire i risultati LIVE (play by play) sulla web app federale Gameday, dove troverete anche i link diretti agli streaming: https://gameday.fidaf.org/

A margine del programma agonistico, la Fidaf organizzerà al Guelfi Sport Center anche le riunioni programmatiche del Campionato Italiano di Seconda Divisione (sabato, 22 gennaio alle ore 11.00) e del Campionato Italiano a 9 giocatori (CIF9, domenica 23 gennaio alle ore 10.30): attese a Firenze gran parte delle squadre protagoniste della stagione agonistica tackle senior 2022.