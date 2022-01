Lutto nel mondo del calcio, è morto Gianni Di Marzio

Ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo.L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky.



Gianni Di Di Marzio, 82 anni, allenatore e negli anni ’70 portò il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivò sulla panchina del Napolii, guidato alla finale di Coppa Italia.



Grazie al suo impegno segnalò al presidente Ferlaino Diego Armando Maradona, infatti du propri lui a scoprire in argentino il futuro ‘Pibe de Oro’.ma l’operazione non fu subito possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato.

“E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego – si legge nel messaggio condiviso sui social dal figlio giornalista, Gianluca Di Marzio – Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti.mai”.

Tutta la redazione de il giornale dello Sport , esprime le più sentite condoglianze al collega Gianluca di marzio e tutta la Famiglia.