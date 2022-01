Golden Trail National Series Italy: pronta l’edizione 2022

Dopo l’annuncio del calendario gare della GTWS che vede un’agenda completamente rinnovata e nuove procedure per ridurre il più possibile i viaggi intercontinentali degli atleti, Salomon presenta la nuova edizione GTNS, con uno sguardo all’impatto ambientale.

Anche l’edizione 2022 GTNS – Golden Trail National Serie Italy è alle porte e come per il calendario gare Golden Trail World Series anche la manifestazione sul territorio italiano, rinnovata sotto diversi aspetti, punta l’attenzione sulla sostenibilità e sull’impatto ambientale. L’esclusivo e innovativo circuito, come da tradizione costituito dalle gare top trail nazionali e ideato nel 2019 su quanto l’anno precedente (2018) propose Golden Trail World Series, vedrà in agenda 4 gare più la finale.

La Golden Trail National Series 2022 offre poi la possibilità per i migliori di ricevere l’invito ufficiale per partecipare alla Madeira Oceans Trail, la Finale GTNS, per competere e divertirsi con gli atleti del resto del mondo.