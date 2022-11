Qatar 2022: Senegal – Olanda 0-2

L’Olanda ha battuto il Senegal al debutto nel Mondiale 2022 e aggancia l’Ecuador in vetta al gruppo A.

Match giocato da enrtambe le formazioni col freno a mano tirato. No sono mancate le occasioni per la Nazioanle allenata da Van Gaal , la più clamorosa quella di De Jong. Il Senegal ha tenuto bene fino all’84 quando un cross di De Jong trova Gakpo che di testa insacca anticipando l’uscita di Mendy.

Al 99′ Klaassen trova il raddoppio dopo una conclusione di Depay respinta male dal portiere del Chelsea.

IL TABELLINO

SENEGAL-OLANDA 0-2

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, Diallo (17′ st Jakobs); I. Gueye, Kouyate (29′ st Pape Gueye), N. Mendy; Diatta (29′ st Jackson), Dia (24′ st Bamba Dieng), I. Sarr. A disp.: Seny, Gomis, Formose, Loum, Moussa Ndiaye, Pathe Ciss, Name, P.M. Sarr, Famara, Iliman. All.: Cissé

Olanda (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis (34′ st Koopmeiners), F. De Jong, Blind; Gakpo (49′ st De Roon); Janssen (17′ st Depay), Bergwijn (34′ st Klaassen). A disp.: Pasveer, Bijlow, Timber, De Vrij, L. De Jong, Lang, Malacia, Weghorst, Taylor, Simons, Frimpong. All.: Van Gaal

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 39′ st Gakpo (O), 54′ st Klaassen (O)

Ammoniti: De Ligt (O), N. Mendy (S), I. Gueye (S