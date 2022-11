Qatar 2022. Iran travolto dall’Inghilterra 6-2

C’è anche l’Inghilterra al Mondial Qatar 2022.

La nazionale di Southgate travolge l’Iran dominando il match dall’inizio alla fine.

In avvio di match paura per il portiere iraniano Beiranvand, che si scontra violentemente con il compagno di squadra Hosseini e dopo un lungo stop per l’intervento dei medici (oltre dieci minuti) è costretto a lasciare il campo: sangue dal naso e giramenti di testa per lui. Gioco fermo tra il 9’ e il 20’,

Al 31’ Maguire colpisce la traversa su calcio d’angolo. Al 35′ l’Inghilterra passa in vantaggio il cross di Shaw è perfetto per il colpo di testa di Bellingham

L’Iran alle corde subisce due gol: il 43’ e 46’ di Saka e Sterling. Il primo con un bel tiro sotto la traversa, il secondo al volo su assist di Kane.

Nella rirpesa al 15′ Saka firma la personale doppietta . L’Iran accorcia con Taremi , bella la conclusione sotto la travresa.

Esce Maguire entra Rashoford subito in gol per il 5-1. Anche ul subentrante Grealish appena entrato vai in gol (6-1). Sul finire del match , lungo recuperi al (103′) , Taremi realizza su calcio di rigore la seconda reti per l’Iran che rende più morbida la sconfitta.





IL TABELLINO

INGHILTERRA-IRAN 6-2

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford ; Trippier 6 Stones , Maguire (25’ st Dier ), Shaw; Rice , Bellingham ; Saka (25’ st Rashford), Mount (25’ st Foden ), Sterling (25’ st Grealish ); Kane (30’ st Wilson ).

A disp.: Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Gallagher, Henderson, Phillips, Walker, White. Ct: Southgate

IRAN (4-5-1): Beiranvand sv (20’ pt Hosseini ); Moharrami , Cheshmi (1’ st Kanaani ), Hosseini , Mohammadi(18’ st Torabi ); Karimi (1’ st Zatolahi), Nourollahi (32’ st Azmoun), Pouraliganji , Hajsafi ; Jahanbakhsh (1’ st Gholizadeh ); Taremi

A disp.: Abedzadeh, Amiri, Ansarifard, Ghoddos, Jalali, Khalilzadeh, Niazmand, Rezaeian. Ct: Queiroz 5

Marcatori: 35′ Bellingham (IN), 43′ Saka (IN), 46′ Sterling (IN); 15′ st st Saka (IN), 20′ st Taremi (IR), 26′ st Rashford (IN), 44′ st Grealish (IN), 58′ st Taremi rig. (IR)

Arbitro: Claus (Brasile)

Ammoniti: Jahanbakhsh, Pouraliganji (IR)