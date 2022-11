Ancora due primi posti per la Ritmica dell’Alfa Maserà

Sono d’oro le rappresentative della società maseratense alla Winter Cup FGI. Foto: Open LD e Staff





Un altro weekend ricco di soddisfazioni per l’Alfa Maserà impegnata a Brendola (VI) sabato 19 e domenica 20 novembre nella seconda prova regionale del torneo federale Silver “Winter Cup”, gara che prevede l’esecuzione di esercizi individuali ai vari attrezzi i cui punteggi vengono sommati in un’unica classifica di rappresentativa societaria.

Le prime a gareggiare per la società maseratense sono state Anita Sartorato al corpo libero, Linda Ruvoletto alla palla e al nastroe Melissa Zaggia alla fune e alle clavette: nella categoria Allieve LC, le giovanissime atlete rosa-nero, tutte classe 2012, hanno ottenuto il primo posto staccando di oltre due punti le seconde classificate.

Nella categoria Open LD è stata poi la volta di Ambra Murana al corpo libero, Anna Sergiano alla fune e alle clavette, Valentina Rossetto al cerchio, Martina Coruzzi alla palla e al nastro: ultime in ordine di lavoro a scendere in pedana, hanno condotto una gara sicura e convincente che è valsa loro il gradino più alto del podio.



“Davvero due belle gare – il commento del Presidente della Asd Alfa Maserà Simone Piva – non solo per i primi posti ma anche perché le nostre atlete hanno mostrato tutto il lavoro che viene fatto in palestra. Non posso che congratularmi con loro e con le tecniche Francesca Sette, Francesca Nalin, Giada Bianzale, Sara Roman e Valeria Ruzzon. Il mio ringraziamento va anche ai genitori di queste ginnasteper il sostegno e l’affetto con cui ci seguono”.