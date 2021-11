Serie BKT: Ternana-Cittadella 1-1

LA TERNANA “SALVA” LA PARTITA NELL’ULTIMO QUARTO DELL’INCONTRO. PARTIPILO “PAREGGIA” IL CITTADELLA E POI GUIDA L’ASSALTO ROSSOVERDE AL RIBALTONE, MA L’ 1 A 1 E’ IL RISULTATO FINALE

Ternana – Cittadella è finita 1 a 1, ma sarebbe potuta terminare con qualsiasi risultato, visto che le due squadre si sono impegnate di più a vincere, che ad amministrare il punteggio.

Quella di casa ha “salvato” la partita nell’ultimo quarto dove si è visto il lato migliore del collettivo rossoverde “girando” di colpo una gara difficile.

La formazione di Lucarelli ha cambiato il “volto” dell’incontro dal goal del pari di Partipilo in poi rischiando di “ribaltare la frittata”, che l’intera squadra stava per fare dall’inizio della partita dopo essersi liberata del possibile ko avversario.

Al cospetto di una squadra quadrata come il Cittadella, la Ternana ha dovuto giocare aggressiva sul portatore di palla a patto di non sbagliare il passaggio in area come ha fatto sconsideratamente Boben, che ha servito la palla goal al centrocampista padovano Vita con la conclusione di quest’ultimo che ha avuto il classico difetto di mira mantenendo inviolata la porta difesa da Iannarilli.

Il gioco della Ternana è, al momento, quello di tamponare quello altrui andando a “prendere alti” gli avversari, come si suol dire, per poi scattare in avanti sfruttando le caratteristiche di rapidità dei propri centrocampisti ed attaccanti.

La risposta vera e propria è arrivata al 10’ con un tiro del difensore Sorensen da una palla vagante in area, scaturita da una punizione dalla trequarti campo, ma il diagonale del rossoverde non ha inquadrato lo specchio della porta.

> Il Cittadella, dal canto suo, gioca di più sul palleggio e fa leva sull’azione ragionata, ma la Ternana si è dimostrata attenta a “chiudere tutti i varchi”.

Al 23’ , però, ha lasciato troppo spazio agli avversari ed ha preso goal con il sinistro rasoterra di Vita non angolato, ma efficace quanto basta per sbloccare a favore dei veneti il risultato parziale dell’incontro. Negli ultimi 5’ la Ternana ha provato ad “affacciarsi” di nuovo avanti usufruendo di un calcio di punizione dal limite dell’area, ma Furlan ha battuto sulla barriera.

La Ternana ci ha provato di più con il pensiero che con i fatti concreti, tanto che non è arrivato un tiro nello specchio della porta se non un paio di conclusioni innocue fuori dai pali con Sorensen, Furlan e Palumbo.

I buoni propositi di iniziò partita non hanno poi fatto seguito nel proseguo dell’incontro, visto che la Ternana ha fatto fatica permettendo agli avversari di ottenere il massimo senza fare nulla di insormontabile.

Al 5’ del secondo tempo, una pericolosa palla tesa in area stava per dare al Cittadella il raddoppio, ma Martella ha salvato sulla linea di porta con Furlan fermando un pericoloso cross da sinistra indirizzato a Vita.

Da evitare pericolosi sbilanciamenti, che hanno permesso alla formazione veneta di andare a “campo aperto” costringendo la difesa rossoverde ad usare le “maniere forti” con le ammonizioni di Sorensen e Boben.

Il Cittadella ha “preso la mano” dell’incontro e la Ternana ha dovuto “stringere i denti” essendo sul punto di capitolare di nuovo nel primo quarto d’ora della ripresa tutto di marca veneta con i rossoverdi sottotono ed in difficoltà.

Lucarelli ha provato a correre ai ripari con le sostituzioni di Furlan e Ghiringhelli, che hanno lasciato il campo a Capone e Defendi e, successivamente, è entrato anche Pettinari per Donnarumma ma, in questa fase della gara, è stato ancora il Cittadella a sfiorare la rete con la parata di Iannarilli su Antonucci prima della conclusione di Falletti in fuorigioco che ha chiamato alla parata Kastrati.

Dopo gli scampati pericoli, ce ne è stato francamente più di uno per la Ternana, dove il raddoppio del Cittadella sarebbe stata una mazzata, la formazione di Lucarelli ha provato a “cambiare marcia” nel momento più nero della partita.

Cinque minuti dopo l’avvicendamento tra le due punte Donnarumma – Pettinari, la Ternana ha trovato la rete del pareggio con l’assist al 24’ di Defendi e il colpo di testa centrale di Partipilo imperioso nello stacco in aria sotto la traversa. A questo punto dell’incontro è entrata in gioco la Ternana, che ha costretto il portiere del Cittadella a salvare il risultato con Partipilo in agguato. Il portiere ospite ci ha “messo poi una pezza” su una conclusione di Partipilo e poi Palumbo con il sinistro ha superato il portiere, la palla è uscita. “Forse la squadra si è caricata troppo tardi” – il Lucarelli pensiero a fine incontro.

Con il Ciitadella è un punto guadagnato anche perché siamo stati bravi – aggiungiamo anche fortunati – ad evitare lo 0 a 2 ad inizio ripresa. Un po’ troppo fiacchi nella prima frazione e male nell’intensità – a nostro parere da un certo punto in poi – nel secondo tempo, invece, dopo le due chances per raddoppiare del Cittadella, siamo venuti fuori e le nostre occasioni da rete dopo l’ 1 a 1 gridano vendetta. Prima ci eravamo incaponiti a giocare centralmente favorendo il loro gioco e magari avevo caricato troppo la squadra ma, in fin dei conti, non era per niente facile recuperare contro questo gruppo”.

Il Tabellino

TERNANA-CITTADELLA !-!

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli, Ghiringhelli (11’ st. Defendi, 37’ st. Diakite’), Sorensen, Boben, Martella, Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan (11’ st. Capone), A. Donnarumma (19’ st. Pettinari). All. C. Lucarelli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli, Perticone, Adorni, D. Donnarumma, Vita (32’ st. Mazzocco), Pavan, Branca (38’ st. Beretta), Antonucci (32’ st. D’Urso), Tavernelli (16’ Cuppone), Baldini. All. E. Gorini

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Robert Avalos (Legnano); Marco D’Ascanio (Ancona)

V UFFICIALE: Domenico Mirabella (Napoli)

VAR: Valerio Marini (Roma 1); Vito Mastrodonato (Molfetta)

RETI: 23’ pt. Vita (Cittadella); 24’ st. Partipilo (Ternana)

AMMONITI: Sorensen (Ternana), Boben (Ternana), Partipilo (Ternana), Adorni (Cittadella), Pavan (Cittadella)

ANGOLI: 4 a 2 per la Ternana

RECUPERO: 1’ pt.; 4’ st. SPETTATORI: 3.350 (50 ospiti). Incasso 43.519 euro

Stefano Giovagnoli