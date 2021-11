Serie A: Sassuolo-Cagliari 2-2

Sassuolo e Cagliari si dividono la posta in palio. Al Mapei Stadium finisce 1-1. Sardi rcobnquistano 1 punto dopo 4 sconfitte consecutive, Sassuolo che muove la classifica e sale a 15 punti in gradiatoria generale

Apre le marcature Scamacca al 37′, ma arriva immediata la risposta di Keita con una prodezza acrobatica al 40′. Due rigori, di Berardi al 6′ e di Joao Pedro all’11’, aprono la ripresa. Poi, anche se entrambe le squadre provano a prendersi tutta la posta, il risultato non cambia.

IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Toljan , Ayhan , Ferrari , Rogerio (40′ st Kyriakopoulos ; Frattesi, Lopez ; Berardi , Raspadori (45′ st Muldur ), Traore (40′ st Henrique ); Scamacca (29′ st Defrel). A disp.: Pegolo, Peluso, Harroui, Samele, Chiriches, Satalino, Magnanelli. All.: Dionisi

Cagliari (4-4-2): Cragno ; Zappa (33′ st Caceres ), Ceppitelli , Carboni , Lykogiannis ; Nandez , Grassi (33′ st Deiola ), Marin (39′ st Oliva ), Bellanova ; Keita Balde (39′ st Pavoletti), Joao Pedro . A disp. : Aresti, Altari, Dalbert, Obert, Radunovic, Strootman, Pereiro. All.: Mazzarri

Arbitro: Baroni

Marcatori: 37′ Scamacca, 6′ st rigore Berardi (S), 40′ Keita, 11′ st rigore Joao Pedro (C)

Ammoniti: Marin, Grassi (C), Ayhan (S)

Espulsi: due componenti delle panchine