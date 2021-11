Serie A: Fiorentina-Milan

Prima sconfitta stagionale per il Milan di Pioli che nell’anticipo serale della 13.a giornata di Serie A è stato battuto 4-3 dalla Fiorentina.

Viola avanti al 15′ con Duncan dopo un‘errore di Tatarusanu, su azione da calcio d’angolo. La Fiorentina comanda il gioco , anche se Leao crea qualche problema alla retroguardia viola. Il raddoppio appena prima del riposo (46′) di Saponara con un tiro a giro dal limite.

Nella ripresa sfida Vlahovic fa 3-0 su pefretto lancio di Duncan supera in uscita tatarusanu e deposita la palla in rete. Appena 2 minuti e il Miln accorcia con Ibrahimovic , amcora lo svedese al 22′ marca loa doppietta . Il match si riapre con la Fiorentina che si difende. Al 40′ Vlahovic realizza il 4 a 2: Gonzales recupera la palla ai piedi di Hernandez e il serbo con una rasoiata rasoterra supera tararusanu. L’orgolio rossonero si concretizza al 51′ in pieno recupero , Ibrahimovic di testa idirizza all’incorcio dei pali un cross di Hernadez, la palla rimbalza sulla coscia di Venuti e termina in rete.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 4-3

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Odriozola , Venuti , Igor , Biraghi ; Bonaventura (24′ st Castrovilli ), Torreira , Duncan (48′ st Maleh ); Callejon (24′ st Gonzalez ), Vlahovic , Saponara . A disp.: Cerofolini, Rosati, Frison, Terzic, Di Stefano, Maleh, Munteanu, Amrabat, Sottil. All.: Italiano

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Kalulu (11′ st Florenzi ), Kjaer , Gabbia , Hernandez ; Kessie , Tonali 6(29′ st Bennacer ); Saelemaekers (11′ st Giroud ), Diaz (11′ st Messias ), Leao (35′ st Krunic); Ibrahimovic . A disp.: Mirante, Desplanches, Ballo-Touré, Romagnoli, Bakayoko, Pellegri. All.: Pioli

Arbitro: Guida

Marcatori: 15′ Duncan (F), 46′ Saponara (F), 15′ st Vlahovic (F), 17′ st Ibrahimovic (M), 22′ st Ibrahimovic (M), 40′ st Vlahovic (F), 51′ st aut. Venuti (F)

Ammoniti: Castrovilli (F); Hernandez (M)