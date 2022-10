Sampdoria , Stankovic:”chi non sa soffrire non sa gioire”

Dajan Stankovic seppure con tanta sofferenza , centra la prima vittoria da allenatore della Sampdoria contro l’Ascoli ai calci di rigore.

“Con tanta sofferenza ma chi non sa soffrire non sa gioire. Partita dove siamo entrati molto bene, dove avevamo tutto sotto controllo fino al gol dell’1-1. Dopo ho visto che c’era molto più nervosismo che contro la Roma. I ragazzi volevano vincere perché volevano una scossa. Siamo andati sotto e non hanno mollato. Questa è la loro vittoria, sono stati bravi. C’era chi non ha giocato tanto e si vedeva che mancavano i 90′ ma così si fa il gruppo. Abbiamo sofferto insieme e abbiamo vinto insieme”.