Ascoli , Bucchi:”ci abbiamo creduto fino alla fine”

Cristian Bucchi, ha parlato al termine della partita persa dal suo Ascoli ai calci di rigore in Coppa Italia contro la Sampdoria:

Peccato per quella palla importantissimna al 90′ In partita abbiamo avuto una palla importantissima 90′. Fino al 118′ eravamo in vantaggio e al quinto rigore avanti. Noi del nostro ce l’abbiamo messo, poi sappiamo come sono i rigori che lasciano poco alla qualità e molto al momento. Abbiamo perso. C’è rammarico per la partita che abbiamo fatto, abbiamo reagito quando siamo andati sotto e come qualità abbiamo avuto più occasioni da gol.