Europa League. Stasera in campo Napoli e Lazio. In Conference League tocca alla Roma

Ritorna la fase a Gironi Europa league e Conference League. Tre le italiane in campo: Napoli, lazio e Roma. I partenopei imbattuti in campionato non posso più fallire: al Maradona’ un match importantissimo contro il i polacchi del Legia Varsavia. La Lazio di Sarri all’Olimpico contro il Marsiglia. Conference League la Roma di Mourinho sqarà impegnata fuori casa con il Bodo/Glimt.

18.45 Lazio-Marsiglia (Europa League)

18.45 Bodo/Glimt-Roma (Conference League)

18.45 Vitesse-Tottenham (Conference League)

18.45 Betis-Leverkusen (Europa League)

18.45 Ludogorets-Sporting (Europa League)

18.45 Midtjylland-Stella Rossa (Europa League)

18.45 Rapid Vienna-Dinamo Zagabria (Europa League)

18.45 Fenerbahçe-Anversa (Europa League)

21.00 Napoli-Legia (Europa League)

21.00 Lokomotiv Mosca-Galatasaray (Europa League)

21.00 PSV-Monaco (Europa League)

21.00 West Ham-Genk (Europa League)

21.00 Sparta Praga-Lione (Europa League)

21.00 CSKA Sofia-Zorya (Conference League)

21.00 Sturm Graz-Real Sociedad (Europa League)

21.00 Eintracht-Olympiacos (Europa League)

21.00 Rangers-Brondby (Europa League)