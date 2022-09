Torna Ladies Run Ticino: l’evento dedicato alle donne

Tutto è pronto per Ladies Run 2022 in programma a Lugano domenica 9 ottobre 2022. Un evento unico nel suo genere in Ticino: una grande festa dedicata a tutte le donne con la proposta di due percorsi (5 km e 10 km) con partenza sul lungolago e arrivo in centro città e un villaggio con al suo interno stand che proporranno servizi esclusivi per tutte le iscritte (massaggi, estetica, fitness, consulenze). Importanti vantaggi per chi si iscrive entro il 29 settembre. Informazioni e iscrizioni: www.ladiesrunticino.ch (foto-Garbani)

Ladies Run Ticino è sostenuto dalla Città di Lugano, dagli sponsor principali BancaStato e Coop, dagli sponsor AIL e Vaudoise e dai partner media Rete Tre e Ticinonline.

L’evento torna al 100%: corsa e il villaggio con l’area dedicata a tutte le donne

Dopo un’edizione in formato ridotto dello scorso anno (caratterizzata dalle restrizioni, un villaggio ridimensionato, ma tanto entusiasmo), domenica 9 ottobre 2022 Ladies Run Ticino torna al 100%! Il villaggio dell’evento sarà aperto a tutti e tornerà ad ospitare al suo interno la sempre apprezzata Zona Rosa, ovvero un’area interamente dedicata alle donne dove le partecipanti potranno beneficiare di prestazioni esclusive.

Percorsi: 5 km e 10 km e ricchi premi

Sono proposte due scelte di percorso di 5 km e 10 km (2 giri da 5 km). Il tracciato è pianeggiante e splendido dal punto di vista paesaggistico. Si parte dal lungolago di Lugano in direzione Paradiso per poi arrivare in Piazza Riforma / Manzoni passando dal Parco Ciani e le vie del centro cittadino. I percorsi sono adatti a qualsiasi livello di allenamento. Sono previste 4 categorie di età (U20, D20, D40 e D50) e un premio alle prime tre classificate di ogni categoria e assolute. Il montepremi in palio è molto ricco: buoni e materiale per il tempo libero, abbonamenti fitness, buoni per massaggi e molto altro.

Massaggi, estetica, relax, fitness e benessere nel villaggio

A rendere unico l’evento è il villaggio, che proporrà al suo interno una Zona Rosa dove saranno presenti stand che proporranno per tutte le partecipanti tante prestazioni e servizi completamente gratuiti. Le iscritte potranno quindi trovare all’interno del villaggio: massaggi pre e dopo gara, servizi di fisioterapia, consulenze immagine e acconciature personalizzate, consigli sportivi e sulla nutrizione, prevenzione e area fitness con risveglio muscolare prima della partenza e sessioni di defaticamento all’arrivo. Una vera oasi per tutte e un’occasione unica per entrare in contatto con esperti di settore. Oltre all’area interamente dedicata alle donne, il villaggio dell’evento ospiterà stand di sponsor ed espositori che intratterranno partecipanti e passanti con animazioni, concorsi e gadget.

Maglietta rosa e mezzi pubblici inclusi nell’iscrizione

L’iscrizione include una splendida canotta rosa, un pettorale personale con stampato il proprio nome e la carta giornaliera Arcobaleno (2a classe, tutte le zone, valida giorno dell’evento), il rilevamento del tempo, servizio fotografico, rifornimenti e servizio sanitario, buoni sconto offerti dai partner e non da ultimo l’accesso ai servizi esclusivi proposti nella Zona Rosa. I proventi dell’evento andranno a favore delle associazioni sportive e ricreative che in occasione dell’evento metteranno a disposizione volontari.

Iscrizioni: vantaggi per chi si iscrive entro il 29 settembre

Le iscrizioni sono possibili online su www.ladiesrunticino.ch su www.biglietteria.ch o tramite polizza di versamento. Gli organizzatori consigliano di iscriversi entro i termini (23 settembre con polizza o 29 settembre online) al fine di evitare di pagare il supplemento applicato sulle iscrizioni tardive e assicurarsi l’invio a casa del pettorale con stampato il proprio nome e all’interno la carta giornaliera Arcobaleno. Dopo questi termini sarà possibile annunciarsi sempre online dal 30 settembre al 6 ottobre (supplemento di CHF 5) oppure direttamente sul posto sabato 8 e domenica 9 ottobre (supplemento di CHF 7). Per le iscrizioni tardive i pettorali sono da ritirare sul posto.

Il programma della giornata

ORE 8.30: apertura villaggio, iscrizioni e ritiro pacco gara

ORE 9.40 risveglio muscolare 10 km con Camilla

ORE 9.55 warm up 10 km con FitnessLab 2.0

ORE 10.00: partenza 10 km

ORE 11.10 risveglio muscolare 5 km con Camilla

ORE 11.25 warm up 5 km con FitnessLab 2.0

ORE 11.30: partenza 5 km

ORE 12.45: premiazione

ORE 15.00: chiusura evento